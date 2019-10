Immigrazione, un abbraccio di coperte dorate in Piazza Duomo

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, che si celebra domani, 3 ottobre, i cittadini, le cittadine e le oltre 35 realtà associative del territorio milanese che hanno aderito alla campagna “Io accolgo” danno appuntamento alle ore 18 in piazza Duomo, per un momento commemorativo durante il quale verranno distribuite le coperte termiche simbolo della campagna e oggetto distintivo del primo soccorso ai migranti. Lo fa sapere l’Associazione Enzo Tortora Radicali Milano. La campagna Io Accolgo ha inoltre lanciato un appello per chiedere alle istituzioni che si prevedano canali di ingresso regolari in Europa, senza che le persone siano costrette a rischiare la vita affidandosi ai trafficanti; che più nessuno sia lasciato morire in mare e vengano annullati gli accordi con la Libia; che si ristabilisca un programma efficace di ricerca e salvataggio in mare a livello europeo; che vengano abrogati i due “decreti sicurezza” che contengono norme contrarie ai principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali; venga garantita un’accoglienza dignitosa ad ogni migrante e vengano avviati percorsi di inclusione efficaci. L’appello è pubblicato sul sito www.ioaccolgo.it