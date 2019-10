Champions, Atalanta beffata al 95′

Incredibile sconfitta per l’Atalanta (1-2) arrivata al 95′ contro lo Shakhtar Donetsk, in Champions. I nerazzurri sono stati incapaci di mantenere il momentaneo vantaggio di Zapata, al ventottesimo. Rigore sbagliato da Ilicic (15′),palo di Pasalic (27′), gol negato a Malinovskyi (88′) eriflesso al 90′ di Pyatov su Gomez: sonoi rimpianti e le beffe che tormenteranno i sonni dell’Atalanta. A ribaltare il risultato, nella prima a San Siro, ci pensano Junior Moraes (41′) e Solomon (95′). “Perdere così fa male”. L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta così la sconfitta al 95′ . “I ragazzi – aggiunge a Sky Sport – sono stati bravissimi e sono dispiaciuto per loro, il risultato è cattivo e non valorizza la prestazione. Ci abbiamo messo del nostro nell’ultima azione. In Champions non raccogliamo quanto seminiamo. Abbiamo giocato da Atalanta. In Champions il livello è altissimo, si esce sempre con qualcosa in più”‘.