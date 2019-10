Una cittadina cinese – in attesa del proprio treno diretto a Novara – è stata aggredita da un uomo di nazionalità tedesca di 43 anni. È accaduto lo scorso 31 agosto presso la Stazione di Milano Forlanini. La donna, mentre stava utilizzando il proprio smartphone, era stata avvicinata dall’uomo che dopo averle strappato il cellulare dalle mani si era dato alla fuga, facendola cadere sulla banchina. Un passante, che aveva assistito allo scippo, si è lanciato all’inseguimento del ladro, riuscendo a farsi riconsegnare il cellulare, dopo una breve trattativa e in cambio di una somma di denaro. La donna è quindi stata trasportata al pronto soccorso per le cure per poi essere dimessa con una prognosi di 7 giorni per trauma al torace. Ieri i poliziotti della Polfer di Milano Lambrate, a seguito di attività di indagine, hanno eseguito il fermo nei confronti dell’aggressore, mentre chiedeva l’elemosina in una via in centro a Milano. Il 43enne tedesco è stato condotto presso il carcere di San Vittore in stato di fermo per i reati di rapina ed estorsione.