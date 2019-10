Milano, annuncio on line: affitto solo a Italiane

L’associazione “I Sentinelli” di Milano ha denunciato, pubblicandolo sulla propria pagina Facebook, un annuncio di una società immobiliare dove si affitta una camera singola di un appartamento solo a italiane. Il testo dell’annuncio specifica la preferenza di studentesse-lavoratrici, referenziate e, scritto bene in maiuscolo, SOLO ITALIANE. I social si sono riempiti di commenti negativi, non solo per la richiesta ritenuta razzista, ma anche per l’elevato affitto richiesto. Infatti l’annuncio chiedeva 500euro per una camera singola di un appartamento, al secondo piano, di uno stabile definito signorile in via Principe Eugenio, in zona Sempione a Milano.