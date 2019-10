Incidenti stradali, muore 15enne in Valtellina

Un ragazzo di 15 anni è morto e la madre è in gravi condizioni, per un incidente stradale avvenuto stamattina in Valtellina, ad Ardenno, sulla Statale 38 dello Stelvio. La dinamica è ancora da chiarire. In base alle prime informazioni, un mezzo pesante ha perso parte del suo carico di legname che è finito sull’auto che sopraggiungeva dietro il camion e sulla quale viaggiavano i due familiari. Il ragazzo sedeva sul lato passeggero, la mamma era al volante della vettura: è stata ricoverata in ospedale. Sul posto oltre a Polstrada e carabinieri anche i Vigili del fuoco di Morbegno e Sondrio, per i rilievi e per ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie a consentire la riapertura della strada, unitamente al personale di Anas. Il traffico, al momento, è deviato sulla viabilità secondaria.