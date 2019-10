A denunciarlo è stata la sua stessa compagna che, verso le 3 di questa notte, ha chiamato i carabinieri dicendo di aver appena litigato con il fidanzato, un albanese 28enne. L’uomo, saputo dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine, ha provato a nascondersi all’interno di un armadio della camera da letto. Causa di quello strano comportamento, la presenza nell’appartamento di via Felice Casati di una busta, nascosta in una scarpiera e contenente un kg di marijuana. I militari del Radiomobile, giunti sul posto verso le 3.45, hanno arrestato l’uomo per detenzione di stupefacenti. In manette, però, è finita anche la donna, una connazionale di un anno più grande, che lo scorso marzo aveva ricevuto un decreto di espulsione e si era poi reintrodotta illegalmente nel Paese. (MiaNews)