Sanità, scadono le esenzioni ‘da reddito’: ecco cosa fare

“Oggi scadono le esenzioni ‘da reddito’ del ticket sanitario, ma nessun cittadino perdera’ il beneficio acquisito: bastera’ ricordarsi di rinnovare la propria posizione entro la successiva prestazione, visita o prescrizione del proprio medico”. Lo precisa l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito alla scadenza prevista per oggi, lunedi’ 30 settembre, delle esenzioni da reddito con codice E02, E12, E13, E30 ed E40 per prestazioni diagnostiche e farmaceutiche, indirizzate a cittadini disoccupati, cassaintegrati o pazienti affetti da patologie croniche e rare. – “La Regione Lombardia – spiega Gallera – ha previsto la formula del rinnovo con autocertificazione per alcune categorie di esenzioni legate alla situazione reddituale per evitare pesanti sanzioni, come avvenuto negli anni precedenti, alle persone che avevano usufruito dell’agevolazione senza averne piu’ il diritto e la cui posizione non e’ compresa nei flussi informativi dell’Agenzia delle Entrate. Abbiamo attivato gli strumenti di comunicazione necessari per raggiungere in modo capillare tutti gli interessati, compresa una lettera personale trasmessa al domicilio e differendo, ad oggi, la prima scadenza inizialmente prevista per il 31 marzo scorso. Le indicazioni sono chiarissime: il diritto all’esenzione, se presente, non si estingue: bastera’ ricordarsi di rinnovarlo il prima possibile”. Per procedere con il rinnovo dell’esenzione e’ necessario presentare una nuova autocertificazione che attesti la propria situazione reddituale complessiva, allegando una copia del proprio documento di identita’, seguendo le modalita’ indicate: presso una qualunque farmacia lombarda, per rinnovare le esenzioni E02, E12, E13, E30 e E40; Recandosi presso gli Sportelli di Scelta e Revoca delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST). On-line autenticandosi sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) al link https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/.