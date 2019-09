Crolla controsoffitto al cinema, panico all’Ariosto

Momenti di panico ieri sera al cinema Ariosto di Milano dove è crollata una parte del controsoffitto all’interno della sala. Per fortuna, non è successo nulla di grave. Due i feriti lievi soccorsi dal personale del 118 .Si tratta di due anziani, marito e moglie. Il crollo è avvenuto poco prima delle 20.30 mentre in sala veniva proiettato il film ‘E poi c’è Katherine’. In sala c’erano poco meno di un centinaio di persone: gli spettatori son subito scappati, spaventati. Sono intervenuti anche la polizia e i vigili del fuoco.