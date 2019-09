A Monza arriva il biglietto sospeso a teatro

Il Teatro Binario 7 di Monza, polo culturale cittadino dedicato alla prosa contemporanea, alla musica e al teatro per famiglie, adotta l’iniziativa solidale del biglietto sospeso: lo fa con la collaborazione del Comune di Monza, della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e del Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio. L’iniziativa, già sperimentata in alcuni teatri di Palermo, Torino e Bologna, approda per la prima volta in Lombardia.

Sulla falsariga della tradizione napoletana del caffè sospeso, per cui l’avventore di un bar decide di consumare un caffè ma di pagarne due lasciandone uno in omaggio, nel recente passato alcune imprese culturali italiane hanno deciso di mutuare questa usanza al teatro per far sì che, attraverso un’iniziativa di solidarietà comunitaria, si possano eliminare le barriere economiche che impediscono alle fasce più deboli della popolazione la partecipazione a eventi culturali.

A partire dalla Stagione 2019/2020 chi lo vorrà potrà donare un biglietto sospeso, acquistandolo al costo ridotto di 10 euro. I biglietti verranno consegnati a CSV e Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, cui spetterà il compito di individuare, nel loro bacino di utenza, i destinatari dell’iniziativa, in collaborazione anche con il Comune di Monza. Per ogni biglietto sospeso donato, sia Teatro Binario 7 che Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ne mettono a disposizione un altro. Il Comune di Monza farà da cassa di risonanza con la cittadinanza per permettere a tutti di poter usufruire dell’iniziativa. I cittadini che parteciperanno potranno scegliere liberamente, dal programma della stagione, lo spettacolo e la data della rappresentazione. Chi offre un biglietto sospeso avrà diritto a uno sconto del 50% su due biglietti per uno spettacolo a sua scelta. Si potranno acquistare online sul sito del Teatro Binario 7 oppure di persona presso la biglietteria.