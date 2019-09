Stadio, Sala: mostrare tutti i progetti alla città

“Quando le commissioni e il Consiglio avranno fatto le loro valutazioni, tornerò sulla partita”. Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala dal palco dell’evento nell’ambito di Calcio City alla Triennale di Milano sulla questione San Siro. Il primo cittadino, che ha scelto di fare un passo indietro per lasciare la decisione in mano alla sua giunta, scinde la propria opinione politica da quella personale: “Sono tra i nostalgici di San Siro, ma da sindaco farò rispettare le regole. Gli economics dello stadio si reggono su un paio di cose – ha continuato Sala -, la prima che con lo stadio nuovo si aumentano i ricavi con i posti corporate più costosi, la seconda che per rendere sostenibile l’investimento le squadre chiedono lo sviluppo delle aree intorno”. In cambio, una delle richieste espresse dal sindaco alle società, è che i quattro progetti e non solo i due prescelti, vengano mostrati ai cittadini. (MiaNews)