Sciopero mezzi, Sala: non era opportuno

“No, non era opportuno”. Così il sindaco Giuseppe Sala in merito allo sciopero del trasporto pubblico di Cub e Sol Cobas oggi che coincide con la giornata di mobilitazione per il clima Fridays For Future. Lo sciopero non ha comunque provocato il blocco dei mezzi Atm. Come comunicato dall’azienda, infatti, la circolazione sulle linee metropolitane è regolare così come sui mezzi di superficie (tranne per le deviazioni imposte dai cortei). L’annuncio dell’agitazione è bastato però a provocare l’aumento del traffico in città proprio in un giorno di manifestazioni e a complicare la vita di tutti.