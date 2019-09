FridaysForFuture, 150 mila in piazza a Milano

Al termine la Settimana per il Clima, che ha visto coinvolte più di 180 città in tutta Italia. Milano è sicuramente stata tra queste, ‘presente e in piazza per l’ambiente’ come recita un coro del corteo del movimento dei giovani per il clima partito questa mattina da piazza Cairoli. Il corteo si è spostato lungo tutto il centro del capoluogo lombardo per terminare alle 12.30 in piazza del Duomo. Si tratta del terzo sciopero globale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio, realizzato per chiedere l’abbandono delle fonti di energia fossili e per far sì che i governi facciano della lotta al cambiamento climatico il fulcro della loro azione politica.

Una delegazione degli oltre 150mila studenti del Friday For Future sarà invitata in Consiglio Comunale, ha fatto sapere il sindaco di Milano Sala, che si è unito oggi al corteo, promettendo “entro Natale li accoglieremo e saremo noi ad ascoltare loro”. Quanto allo sciopero dei mezzi pubblici in corso oggi in città il sindaco ha commentato “no, non era opportuno”. Attesa per questa sera invece la vera e propria manifestazione cittadina per il clima: partenza sempre da largo Cairoli alle 18.