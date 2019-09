Clima, i giovani riempiono le piazze per il Fridays for Future

Decine di migliaia di giovani in manifestazione questa mattina a Milano e in altre 160 città d’Italia per la giornata di mobilitazione mondiale per il clima. A Milano il corteo è partito da piazza Cairoli e terminerà in Duomo dopo aver attraversato le vie del centro. ‘Milano presente, è in piazza per l’ambiente’; questo lo slogan che apre la manifestazione. A questo nuovo ‘sciopero’ globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando (con in testa un risciò addobbato con cartelli di cartone pieni di slogan) studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli accompagnati da genitori o nonni. In testa al corteo anche gli studenti del Politecnico, con un grandissimo lenzuolo su cui hanno stampato i risultati di una ricerca svolta con i docenti sulla curva del cambiamento climatico dal pleistocene a oggi e con lo scenario futuro.