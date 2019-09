Tra 2 giorni prenderà il via presso l’Agricola di Lainate la Fiera “Cuore Contadino 2019” che torna, per la sua 23esima edizione, sabato 28 settembre dalle 15.30 alle 24 e domenica 29 settembre dalle 9 alle 19 ancora più ricca, interessante, e coinvolgente che mai. Un fine settimana da trascorrere in famiglia, all’aria aperta, per incontrare caprette, capponi, galline, conigli e tutti gli altri animali dellafattoria, partecipare ai laboratori didattici per bambini di tutte le età e assistere ai tanti spettacoli e attrazioni in programma. E ancora girare tra i 100 stand degli espositori e degustare le specialità sane e genuine prodotte da l’Agricola: una fattoria golosa dove prodotti della terra, formaggi, carni e salumi sono proposti direttamente da chi li produce con amore e passione.

Sabato 28 dalle 15.30 prenderanno il via le attività in fattoria, con quattro Laboratori didattici: Mulino, Orto, Animali e Formaggio, rivolti ai bambini di tutte le età, a partire dai 2 anni . I bimbi potranno imparare come si sgrana una pannocchia e come si trasforma il mais in farina con la macina a pietra. Toccheranno la terra e impereranno come si coltivano e raccolgono le verdure di stagione dell’orto. Potranno visitare le stalle delle caprette che ogni giorno offrono il loro latte per la produzione di fantastici formaggi e conosceranno da vicino i nostri animali per scoprire cosa mangiano e quali sono le loro abitudini.

A partire dalle 18.00 Grande grigliata di carne l’Agricola. con l’irrinunciabile “Manzetta allo spiedo”, cotta in loco sulla brace per 12 ore. E ancora: tagliate, costine, costate, salamelle e arrosticini tutti da gustare in abbinamento a tanta buona birra artigianale. A seguire, Il musical “The Great Circus”, in collaborazione con Valentina Ponzoni dance e il concerto musicale della Ortica R&B Band faranno da apertura alla grande festa della domenica che punta a rinnovare il successo delle edizioni passate e a superare il record di oltre 30.000 presenze del 2018.

Domenica 29 settembre dalle 9 alle 19 la Fiera “Cuore Contadino” celebrerà la passione per i prodotti genuini, le eccellenze del territorio e la tradizione contadina e sarà all’insegna del divertimento per tutti.

La giornata vivrà mettendo al centro i prodotti de L’Agricola. Attraverso itinerari e percorsi gastronomici sarà possibile assaggiare e acquistare tutti i meravigliosi formaggi prodotti dalle mani sapienti dei nostri casari: le mozzarelle, le burrate, le caciotte, i cremosi e gli altri formaggi freschi e stagionati fra cui spicca il “Blu di Capra” de l’Agricola, premiato all’International Cheese Awards 2019, come il miglior formaggio blu di capra al mondo. Sarà inoltre possibile gustare i salumi selezionati dalla famiglia Santacatterina. E ancora, assistere alla filatura della mozzarella, alla produzione della pasta fresca e al taglio delle forme di Parmigiano Reggiano.

E come nelle passate edizioni, anche quest’anno non mancherà un grande spettacolo: quest’anno a lasciare il pubblico a bocca aperta ci penseranno i salti e le acrobazie dei bikers della MTB che si esibiranno su un percorso sterrato e in sella alle loro E-bike. Radio Lombardia è media partner.