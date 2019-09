Uccide compagna e tenta il suicidio, confessa davanti ai pm

Interrogato dal pm di turno, l’uomo di 46 anni arrestato per aver ucciso la sua compagna di 26 anni, originaria della Costa d’Avorio, nelle prime ore di questa matttina, a Pozzo D’Adda (Milano) ha confessato. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Bergamo per aver cercato di uccidersi con una coltellata ed è ancora piantonato in ospedale. “L’ho ammazzata, avevamo litigato”, avrebbe detto, in sostanza, l’uomo che l’avrebbe strangolata. È stato lui stesso, poi, a chiamare la ex moglie dicendo di avere ucciso la ragazza e nella telefonata pare abbia raccontato che la giovane lo aveva deriso. L’inchiesta è condotta dai carabinieri.