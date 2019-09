Nuovo stadio, i progetti saranno svelati giovedì 26 settembre

Saranno svelati giovedì 26 settembre i due progetti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Lo hanno reso noto Inter e Milan. Le società sveleranno i “concept design” presentati dagli studi Populous e Manica+Sportium per quello che entrambe le società definiscono “un progetto di eccellenza per San Siro e per la città di Milano”. L’evento di presentazione si potrà seguire in diretta sulle piattaforme social e TV dei Club, e in live streaming sul nuovo sito Web www.nuovostadiomilano.com.