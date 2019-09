Madre e bimba di due anni precipitano dall’ottavo piano, morta la donna

Una donna con la sua bambina di due anni è precipitata dall’ottavo piano, nella tromba delle scale, in un palazzo in centro a Milano, in viale Regina Margherita. La donna è morta sul colpo mentre la bambina è a Niguarda in condizioni gravissime. E’ successo poco prima delle 15. Su questa terribile tragedia sta indagando la polizia. La vittima aveva 43 anni. Ancora da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto disperato.

AGGIORNAMENTO ALLE 19,15

La donna ha lasciato un messaggio di addio sui social. Temeva che le portassero via la bambina. Si parla di una situazione familiare difficile. La 43 enne è entrata nel palazzo con una scusa: ha chiesto alla portiera indicazioni per raggiungere uno studio legale ma è salita all’ottavo piano per poi gettarsi.