Trenord, sciopero Orsa in corso

Circolazione dei treni a rischio oggi per lo sciopero di Trenord proclamato dal sindacato autonomo OrSA e cominciato la scorsa notte. La mobilitazione prosegue fino alle 2 di lunedp mattina. L’azienda ha accusato la sigla sindacale di aver «proclamato l’agitazione in un giorno festivo, evitando così le fasce di garanzia previste nei feriali. Una scelta che rischia di generare disagi a decine di migliaia di viaggiatori non abituali». Secondo Trenord, inoltre, “OrSA, che rappresenta poco più del 14 per cento del totale del personale, non ha sottoscritto l’accordo sindacale di luglio dopo aver condiviso per mesi la sua elaborazione e il contenuto”