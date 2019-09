Il Banco Alimentare in piazza Duomo

Dal 21 al 29 novembre la Fondazione Banco Alimentare sarà presente in piazza Duomo, lato Rinascente, con una mostra fotografica (aperta al pubblico dalle 9.30 alle 20.00) per condividere con la città di Milano i 30 anni di lotta alla povertà e allo spreco. La mostra è la tappa conclusiva di “Compagni di Banco”, il grande evento nato per celebrare i 30 anni di attività di Banco Alimentare, che ha toccato in questi mesi circa 30 città italiane, piazze, magazzini del Banco stesso, teatri, dove hanno transitato i furgoni con le insegne di Banco Alimentare e si sono svolte feste, convegni spettacoli, momenti celebrativi. Nella mostra si potranno ammirare gli scatti in bianco e nero del fotografo Enrico Genovesi alternati a foto amatoriali e numeri che raccontano con semplicità, ma con grande efficacia la vita quotidiana del Banco Alimentare, che dal 1989 recupera eccedenze dalla filiera-agroalimentare per ridistribuirle a circa 7.569 organizzazioni che offrono aiuti alimentari a oltre 1.500.000 persone in difficoltà, di cui oltre 73.500 nella città di Milano. Una mostra “vivente” in cui i visitatori potranno anche ascoltare le testimonianze di volontari, di persone che contribuiscono e che beneficiano dell’aiuto del Banco Alimentare, da sempre un punto di incontro, un ponte tra chi dona e chi riceve, tra eccedenza e bisogno, tra spreco e povertà.

La settimana di esposizione sarà animata da appuntamenti giornalieri:

21 settembre, ore 11.30:

Inaugurazione con Liliana Segre, senatrice a vita italiana, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana

23 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

“Cibo da proteggere, cibo da salvare” con Claudio Sadler, chef stellato e Cuki

25 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

“Ricette antispreco” con Monica Molteni, blogger di messaggidalfrigo.it

26 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

“Canti Alpini” con Coro Allievi CeT

27 settembre, ore 12.00:

#Noncifermanessuno con Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia e PENNY Market

27 settembre, dalle ore 18.00 alle 19.00:

“La ricerca della felicità (green)” con Lisa Casali eco-food blogger e Franco Aliberti chef del ristorante Tre Cristi Milano già collaboratore di Massimiliano Alajmo, Gualtiero Marchesi, Massimo Bottura