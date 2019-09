Questo fine settimana ‘Puliamo il Mondo’

Torna “Puliamo il Mondo” la campagna di cittadinanza attiva promossa da Legambiente, edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale nato a Sydney nel 1989, che ogni anno coinvolge migliaia di volontari anche in tutta la Lombardia. Dal 20 al 22 settembre Milano sarà protagonista di tanti momenti di pulizia di strade e aree verdi, rimozione di rifiuti abbandonati, attività di educazione ambientale per i più piccoli, ma non mancheranno anche occasioni di aggregazione. Si parte venerdì 20 con le attività didattiche nelle scuole. Tra le iniziative organizzate nel capoluogo lombardo nella mattinata di sabato 21 si terrà la prima edizione ciclistica di Puliamo il Mondo in collaborazione con Milano Bike City, all’interno dello ‘smart district’ disegnato dal progetto europeo Sharing Cities (www.milano.sharingcities.it). Alla partenza alle ore 9.30 in Porta Romana i partecipanti riceveranno gratuitamente un kit per la pulizia urbana, per poi percorrere un itinerario, fino al parco di Rogoredo / Porto di Mare verso le 13.30. Il percorso è adatto a tutti, e i genitori con bambini piccoli avranno a disposizione bici elettriche BikeMi dotate di seggiolino per bambini. Al termine della pedalata sarà offerto un rinfresco con la collaborazione di Italia Nostra Milano – Centro per la Forestazione Urbana e del circolo Legambiente Legambici. Domenica protagonista sarà il quartiere Gratosoglio di Milano, grazie al circolo Legambiente Zanna Bianca, i volontari impegnati nella lotta al degrado urbano saranno invitati a ripulire via Rozzano, area dove sono presenti rifiuti abbandonati e discariche abusive. L’appuntamento è alle 10 in via Baroni (davanti al civico 188) per la consegna del kit di guanti, pettorina e sacchi. Per tutte le altre iniziative www.puliamoilmondo.it