Uno è milanese di nascita, l’altro no ma Milano l’ha cantata “coi suoi terroni settentrionali”, ora Francesco Tricarico e Francesco De Gregori cantano insieme il capoluogo meneghino, almeno a giudicare dal titolo. “A Milano non c’è il mare” è, infatti, la nuova canzone annunciata per ora via social e da venerdì in rotazione sulle radio e in streaming. Nella cover della canzone, due sdraio, la spiaggia e il Duomo all’orizzonte.