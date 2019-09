Pronto il nuovo Giardino dei Giusti, inaugurazione il 6 ottobre

Sarà inaugurato ufficialmente il prossimo 6 ottobre, alla presenza di Liliana Segre, il nuovo Giardino dei Giusti. Il nuovo Giardino al Monte Stella, sarà aperto con una giornata di attività: concerti, letture, laboratori per i bambini, visite guidate. Alle 10.30 la festa entrerà nel vivo con la cerimonia d’inaugurazione del Giardino dei Giusti a cui parteciperanno le autorità cittadine, Gabriele Nissim (presidente Gariwo), Giorgio Mortara (vicepresidente UCEI) e Marco Rasconi (Commissione centrale di beneficenza della Fondazione Cariplo). Seguirà una visita guidata degli spazi del Giardino insieme ai rappresentanti delle istituzioni, che verrà condotta da attori che racconteranno le storie di alcune delle figure onorate nel Giardino. La giornata, che si aprirà con un allenamento collettivo di 5 km lungo i sentieri del Monte Stella insieme a un runner d’eccezione, l’ambasciatore per la pace Ara Khatchadourian, è pensata per avvicinare la cittadinanza a tematiche contemporanee di forte rilevanza sociale, attraverso attività interattive per tutta la famiglia, dibattiti stimolanti e concerti di musica classica e contemporanea. Tutte le iniziative sono gratuite e libere; per l’occasione sarà predisposta un’area ‘street food’ con gustose specialità culinarie. La realizzazione del nuovo Giardino dei Giusti è stata contestata, negli ultimi mesi, da ininfluenti e minoritari comitati di quartiere.