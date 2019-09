La Procura di Monza indaga per omicidio colposo – al momento il fascicolo è contro ignoti – per la morte di Angela Crippa, la donna di 84 deceduta all’ospedale di Vimercate (MB) per una trasfusione di sangue sbagliata; le sacche sono state scambiate per un caso di omonimia. La donna era in ospedale per un’operazione al femore. La Procura ha avviato le indagini per accertare con esattezza i fatti e identificare il o i responsabili dello scambio di plasma.