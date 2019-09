Il comasco Fabio Ruga vince la Towerrun

È Fabio Ruga, atleta comasco pluripremiato, il vincitore della seconda edizione della TOWERRUN, la sfida di vertical run che si è tenuta domenica 15 all’interno della Torre di Collaudo per ascensori più alta del mondo costruita da thyssenkrupp Elevator a Rottweil. Il campione italiano ha conquistato il podio in 6.57 minuti superando il favorito Christian Riedl, vincitore della scorsa edizione. Per la categoria femminile, la towerrunner lecchese Cristina Bonacina è arrivata quarta a un secondo dalla terza classificata, Elke Keller.

“Sono molto dispiaciuta di essermi fatta sfuggire il podio per un solo secondo di distacco. È stata comunque una bellissima esperienza e sono molto orgogliosa di poter aggiungere la Torre di Collaudo di thyssenkrupp al mio curriculum di runner!” dichiara Cristina Bonacina, che, con Fabio Ruga, ha già preso parte a numerose vertical run in giro per il mondo.

A sfidarsi lungo i 1.390 gradini e 232 metri di altezza della Torre c’erano 1.000 runner – 300 in più della scorsa edizione – provenienti da 18 nazioni; tra questi, anche 100 ufficiali di Polizia e alcuni rappresentanti del corpo dei Vigili del Fuoco che hanno scalato la Torre totalmente equipaggiati e con i respiratori posizionati sul volto.

La Torre di Collaudo Rottweil è stata inaugurata nel 2017. Qui thyssenkrupp lavora sul primo e unico ascensore senza funi, capace di spostarsi sia verticalmente che orizzontalmente.