L’ABC dell’economia e della finanza

Economia e finanza possono sembrare discipline complesse, comprensibili solo da pochi studiosi, economisti, professori universitari e operatori specializzati, ma non è così. In realtà fanno parte della vita di tutti i giorni. Ognuno di noi compie quotidianamente una scelta economica e finanziaria, che andrà a incidere sul proprio benessere e su quello di chi lo circonda. Adriano Teso, imprenditore e politico italiano, intervistato da Fabio Cesaro, nel libro “Abc dell’economia e della finanza” (ed Mondadori Electa) ci accompagna in un viaggio alla scoperta di questo mondo, che molti percepiscono complesso e inaccessibile. Teso ci spiega in modo semplice e chiaro i principi dell’economia, portandoci a compiere scelte mirate, dagli acquisti agli investimenti, dal tipo di lavoro verso cui indirizzarsi a una scelta politica consapevole.

