La strage non si ferma; ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Un operaio di 57 anni, residente a Porlezza, ha perso la vita in un cantiere a San Bartolomeo Val Cavargna (Como) dopo essere rimasto schiacciato dal cedimento di un muro lungo una pista ciclabile. Sul posto è arrivato l’elisoccorso da Sondrio ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La magistratura ha aperto un’inchiesta,