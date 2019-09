Topi morti in cortile ed escrementi di topi nelle classi dell’Istituto Comprensivo Confalonieri di via Benigno Crespi a Milano. Il tutto immortalato dalle foto di insegnanti e genitori, molti dei quali hanno tenuto a casa i figli. La direzione scolastica però non ha ritenuto di sospendere le lezioni in attesa di una bonifica perché sostiene che una derattizzazione è già stata fatta nei giorni scorsi.