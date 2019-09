Lecco, dure polemiche dopo l’aggressione a due donne in stazione

Accese polemiche a Lecco dopo le due aggressioni in un sottopasso della stazione ai danni di una donna di 55 anni e di una ragazza di 18. Protagonista un 24 enne del Togo, con problemi mentali, fermato dalla polizia un minuto dopo i brutali assalti, processato per direttissima e posto ai domiciliari in attesa della perizia psichiatrica chiesta dal legale d’ufficio. Le immagini delle aggressioni, la spinta violenta alla diciottenne e il pugno sferrato alla 55 enne, finita a terra, sono oggettivamente impressionanti. Si è trattato di due aggressioni senza alcun motivo. La politica locale non si è lasciata scappare l’occasione per far divampare le polemiche con il centrodestra all’attacco sulla questione sicurezza e il Movimento 5 Stelle che ha risposto beffardo: “Sono i famosi rimpatri di Salvini”. L’aggressore è regolarmente in Italia da oltre un decennio, ha sottolineato il suo avvocato.