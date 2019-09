Frana del Ruinon, artificieri al lavoro

Tecnici al lavoro in Valfurva per intervenire sulla frana del Ruinon e avviare le operazioni per liberare la strada ostruita dai massi caduti ad agosto e che tengono isolata Santa Caterina dal resto della Valtellina. Ieri sono state preparate le piazzole per scaricare i materiali necessari a intervenire sulle rocce ancora pericolanti in quota. Massi che saranno fatti brillare dagli artificieri. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per la messa in sicurezza della frana del Ruinon” – ha detto il presidente della Provincia di Sondrio – Elio Moretti.