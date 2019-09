E’ morto a 82 anni Piero Scaramucci, giornalista Rai e tra i fondatori di Radio Popolare. Era ricoverato per un aneursima da metà agosto alla clinica Humanitas. Lascia la moglie e collega Mimosa Burzio e la figlia Marianna di 35 anni. A darne l’annuncio l’Anpi provinciale di Milano. Scaramucci, nato a Praga nel 1937, era vicepresidente della sezione Anpi Almo Colombo, del quartiere Isola. Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, ripercorre le tappe della carriera professionale: “Negli anni ’60 e ’70 Scaramucci, come giornalista della Rai ha seguito vicende di cronaca, sindacali e politiche dalla morte di Enrico Mattei ai fatti del ’68, dalle vicende della banda Cavallero ai conflitti sociali, dall’alluvione di Genova al processo di Catanzaro per la strage di Piazza Fontana. Negli anni ’80 per le rubriche del TG1 ha svolto inchieste e reportage, come quelle della guerra Iran-Iraq e il primo reportage dalla Cambogia del dopo Pol Pot. Nel 1987 ha seguito per il TG2 l’alluvione in Valtellina effettuando la diretta sulla tracimazione. E’ stato inviato della trasmissione Samarcanda con dirette dai luoghi critici della mafia. Al TG3 nel 1991 ha condotto l’edizione della notte nel periodo della prima guerra del Golfo”. Dal 2004 al 2010 è stato membro del Corecom della Lombardia. Dal 2005 ne è stato vicepresidente.