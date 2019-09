Un incendio è scoppiato stamattina in un’area dismessa in zona stazione Centrale. Sul posto i vigili del fuoco. L’allarme è stato dato intorno alle 6.30. In fiamme, in via Sammartini, un’area dismessa, riempita di rifiuti e ricovero per senzatetto. La strada, nel tratto in direzione della Martesana, è stata chiusa temporaneamente per un breve tratto.

Incendio in via Sammartini 1 su 4