I ladri si sono portati via tre Rolex in oro e acciaio più un altro orologio di valore di marca Zenith, insieme ad altri numerosi monili e gioielli: il furto, per un valore di almeno 100 mila euro, è avvenuto in via Vittor Pisani, nell’abitazione di una 53enne mentre la donna si trovava fuori città per le ferie di agosto. Rientrata dalle vacanze, ieri sera, la 53enne ha trovato la porta d’ingresso dell’appartamento al quarto piano forzata e ha subito contattato la Polizia.