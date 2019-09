Con l’arrivo del mese di settembre e l’avvio della nuova stagione cinematografica torna Le vie del cinema, la manifestazione promossa da AGIS lombarda e Comune di Milano, da sempre uno degli appuntamenti preferiti dagli spettatori milanesi e occasione imperdibile per vivere le atmosfere dei più importanti festival internazionali.

Da mercoledì 18 a giovedì 26 settembre, i film dalla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e dal 72° Locarno Festival cui si affiancano il Premio del Pubblico della 55° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, i lMiglior Film del 37° Bergamo Film Meeting oltre ad alcune proiezioni speciali per un totale di 35 titoli in anteprima assoluta e in versione originale sottotitolata, coinvolgeranno nove sale cittadine per una maratona di nove giorni dedicata al grande cinema d’autore.

Pre-apertura – e ideale raccordo con Le vie del cinema anteprime da Cannes del giugno scorso – martedì 17 settembre alle 20.45 all’Orfeo Multisala con Once Upon a Time in Hollywood, l’ultimo attesissimo lavoro di Quentin Tarantino che vede Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie catapultati nella torrida Los Angeles del 1969 tra profondi cambiamenti del costume e dell’industria cinematografica, con l’ombra di Charles Manson a tracciare una scia di sangue.

Molti i titoli confermati a oggi in programma a partire dal 18 settembre: da Locarno Les enfants d’Isadora di Damien Manivel (Pardo per la Migliore Regia), Cat in the Wall di Mina Mileva e Vesela Kazakova (Prix du Public UBS), Yogokao di Koji Fukada,Camille di Boris Lojkine, Love me Tender di Kaludia Reynicke; da Venezia Ema di Pablo Larrain, Gloria Mundi di Robert Guédiguian, Babyteeth di Shannon Murphy (tutti dal Concorso), Il pianeta in mare di Andrea Segre (Fuori Concorso) e Estasi, la scandalosa pellicola del 1934 interpretata da Hedy Lamarr evento di pre-apertura della Mostra nella versione restaurata in digitale 4k.

Ricco anche il calendario di incontri e presentazioni con autori, giornalisti e critici. Tra questi è già confermato il consueto appuntamento con Paolo Mereghetti e Bruno Fornara lunedì 16 settembre alle ore 18.00 al Cinema Palestrina.

Due le modalità per seguire la rassegna: Cinecard di abbonamento (6 film 33 euro – 12 film 48 euro) e biglietto d’ingresso (8 euro).

Le Cinecard saranno in vendita da venerdì 13 settembre online su lombardiaspettacolo.com e nelle sale Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center e Colosseo Multisala.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 12.00 di lunedì 16 settembre online e all’Infopoint c/o Colosseo Multisala.

