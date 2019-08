Rock n roll live paintings con Andrea Spinelli a Pavia

“Ritratti dal vero di musica dal vivo” nella nuova mostra del giovane pittore Andrea Spinelli che espone in uno storico locale di Pavia, il Sottovento, dal 2 al 29 settembre. Andrea Spinelli è un ‘live painter’ di eccezionale talento e con una grande passione per la musica: fonde le note coi pennelli dando vita a disegni realizzati dal vivo durante i concerti. Oltre 400 i concerti già ritratti in diretta in tutta Italia. Non solo cantanti e musica nei lavori di Andrea: seguitelo su andreaspinelliart.it e sui social.