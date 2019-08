Incendio spento a Codogno, proseguono i campionamenti sull’aria

L’incendio scoppiato a Lodi risulta completamente domato, anche i focolai sono stati spenti dai Vigili del Fuoco. Il filtro del primo campionatore ad alto volume, finalizzato alla misura di Idrocarburi policiclici aromatici e diossine, posizionato alle ore 7 del 28 agosto è stato rimosso alle ore 16.20 dello stesso giorno e inviato al laboratorio ARPA per le analisi che richiedono non meno di 72 ore. Sempre nella giornata di ieri, intorno alle ore 16.30, spiega Arpa, è stato avviato il campionamento di un secondo filtro che è stato ritirato nella tarda mattinata del 29 agosto. Ieri, con un nuovo filtro, è stato fatto ripartire il terzo campionamento di aria che terminerà domani nella tarda mattinata. Si ritiene, in base all’esperienza acquisita da casi analoghi e dall’andamento dell’evento, che domani mattina potrà terminare il campionamento dell’aria tuttora in corso.Le prime risultanze analitiche saranno disponibili nella giornata di martedì.