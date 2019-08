E l’autonomia?

Il governo Lega – Cinquestelle non è riuscito a varare la famosa “autonomia” e adesso, proprio nelle giorno in cui Mattarella affida a Giuseppe Conte di formare un nuovo governo Pd – M5S, dalla Lega si levano voci preoccupate sul futuro dell’ “autonomia”. E’ il caso per esempio del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Il mio timore maggiore è legato alle sorti dell’Autonomia, perché a sostenere questo nascente esecutivo ci sarebbero da una parte i grillini che hanno messo ostacoli alla riforma inventandosi cose indicibili – afferma – raccontando addirittura che avrebbe scatenato una guerra tra Nord e Sud, e dall’altra il Partito Democratico che ha una visione centralista già bocciata al referendum e spaccato in due, con Bonaccini che vuole l’Autonomoa e Zingaretti che dice no…” Così il governatore lombardo Attilio Fontana torna con un post su Facebook sul nuovo governo e la riforma per l’autonomia.