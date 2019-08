Festa dell’Unità Milano, politica e musica a Porto di Mare

Sarà all’insegna della sostenibilità ambientale la festa de l’Unità in programma dal 30 agosto al 15 settembre presso l’area dell’ex discoteca Karma (Parco delle Rose) in zona Porto di Mare. L’evento, dal titolo “Qui c’è clima di Futuro”, sarà totalmente plastic free e permetterà al ristorante Il Karma di risparmiare una tonnellata di plastica. La scelta del luogo, nella periferia milanese in via Fabio Massimo 36, è, secondo la segretaria metropolitana Pd Silvia Roggiani “una sfida era far rivivere questo luogo e di renderlo attrattivo e popolare con il supporto di Arci”. Il target della festa non saranno soltanto gli elettori del partito ma anche i residenti del quartiere, che potranno accedere alle 5 tensostrutture per una superficie complessiva di 5000 metri quadrati a titolo gratuito. Tra i 470 ospiti, coinvolti in 67 dibattiti e in 41 presentazioni di libri, saranno presenti 23 parlamentari, 15 sindaci tra cui quello di Milano Giuseppe Sala, tre presidenti di Regione incluso il governatore della Lombardia Attilio Fontana e 8 europarlamentari del Pd.

Saranno 11 i concerti gratuiti organizzati in collaborazione con Arci in programma alla festa de l’Unità. Fra i nomi di questa edizione figurano Piotta, Max Collini degli Offlaga Disco Pax, Inoki Ness e il rapper milanese Vacca, che aprirà l’evento il 30 agosto alle ore 22. In calendario anche gli omaggi ai grandi esponenti della musica italiana e internazionale, dal cantautore Francesco Guccini a The Doors a cura degli archi del Khora Quartet. Oltre alla musica, un importante spazio sarà dedicato anche a letteratura, teatro e laboratori sulla sostenibilità con la presentazione di 41 libri tra cui “Nella notte” di Concita De Gregorio (11 settembre) e “La notte della sinistra” di Federico Rampini alla presenza della deputata Laura Boldrini (14 settembre), 2 pièces teatrali e 11 laboratori per le pratiche sostenibili dall’autoproduzione del detersivo liquido per la lavatrice (31 agosto) e del dado vegetale (1 settembre) a un cooking show a base di insetti (14 settembre). Ad assicurare la riuscita della festa, saranno al lavoro 150 volontari.