“Cacche per posta”, per ogni ingiustizia una risposta

Un racconto che, con l’ausilio del sorriso, aiuta a comprendere quanto sia complessa la realtà e come non sempre sia semplice stabilire cosa è giusto e sbagliato; per coltivare il senso di giustizia è necessario prima di tutto conoscere le situazioni e le persone che le vivono.

La trama: Teodoro Fioretti ha undici anni e un solo obiettivo: vendicare le ingiustizie! Per questo decide di istituire il “SERVIZIO CACCHE PER POSTA”. Hai un’ingiustizia mai vendicata nel cassetto? Basta lasciare un biglietto con nome e indirizzo della persona di cui vuoi vendicarti e il tipo di torto subìto. Puoi anche scegliere il formato che preferisci (Cookie, per piccole ingiustizie; Muffin, per ingiustizie normali o medie; Cake Valanga, per grandi e grandissime ingiustizie!). Il Servizio Cacche per Posta fornirà la giusta “risposta”, ben confezionata e recapitata in un curato pacchetto. Il servizio ha un successo incredibile e Teodoro, con l’aiuto dell’amica Matilda, ma soprattutto del fedele cane Fango, si ritrova con sempre più lavoro. Ma è davvero così semplice stabilire chi sia nel giusto e chi no?