Maltempo, sotto controllo Seveso e Lambro

Restano monitorati, per il maltempo, i livelli di Seveso e Lambro. Come spiegato stamattina dall’assessore del Comune Marco Granelli, “i temporali in corso sull’area milanese hanno fatto impennare il livello del Seveso in via Ornato e Valfurva salito di più di un metro in 20 minuti”, “auspichiamo che l’onda di piena non raggiunga i livelli di esondazione”. Alle ore 6 circa questi i livelli idrometrici del Seveso: Cesano Maderno 0,30 – Palazzolo 0,17 – Ornato 1,44 – Valfurva 0,81. Per il Lambro: Peregallo 0.49- Feltre 0,57.