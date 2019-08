Intercity si guasta due volte, aggredito il capotreno

Doppio guasto per un intercity Genova – Milano e un passeggero infuriato aggredisce il capotreno. Il convoglio, partito alle 9.15 da Genova Principe, si è fermato poco dopo per un guasto del locomotore. Dopo quasi due ore il convoglio è ripartito con un altro locomotore che, però, si è a sua volta guastato all’altezza di Arquata Scrivia (Alessandria). Dopo il secondo stop un passeggero ha messo le mani addosso al capotreno che ha chiamato il 118 e la polizia ferroviaria. La linea Genova – Milano in questi giorni vive un problema dietro l’altro. Ieri un tir aveva perso parte del carico sui binari mentre venerdì, in Liguria, erano stati cancellati 23 convogli a causa di un’ondata ferragostana di “malattie” del personale che si sono sommate a dei congedi già programmati.