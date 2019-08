Il pm Marcello Musso muore investito mentre va in bici

Marcello Musso, noto magistrato della Procura di Milano, titolare di importanti inchieste, è morto investito mentre, in sella alla sua bici, andava a far visita all’anziana madre. Il tragico incidente è avvenuto tra Agliano e Costiglione, nell’astigiano, dove si trovava per qualche giorno di riposo. Il pm è stato travolto da un’auto. L’investitore ha subito chiamato il 118 ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Musso, 67 anni, nella sua lunga carriera ha seguito delicate inchieste antimafia ma non solo. È stato il pm che ha incastrato i responsabili delle aggressioni con l’acido.