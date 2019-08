“Plastica Addio”, come e perchè eliminare la plastica

“Plastica Addio” (Ed Altreconomia) è il libro che spiega come e perché eliminare la plastica dalla nostra vita e salvare non solo il pianeta e gli oceani ma anche la nostra salute e quella dei nostri figli e nipoti. Forse per la prima volta, si raccoglie in un solo volume un’inchiesta rigorosa, che racconta la plastica in tutti i suoi aspetti – i numeri globali, la situazione in Italia, i danni prodotti su ambiente e salute, le possibili soluzioni – e un manuale praticoper cambiare le nostre abitudini e fare a meno per sempre della plastica, in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Un libro che propone una via italiana allo “zero waste”, con soluzioni creative e praticabili da tutti.

Ascolta l’intervista ad Elisa Nicoli, autrice insieme a Chiara Spadaro