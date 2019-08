Canile lager scoperto nel Pavese

Scoperto nelle campagne di Pieve del Cairo, nel pavese, un allevamento abusivo di cani e gatti. Il canile lager si trova in un capannone presente in un’area all’aperto dove, questa mattina, gli ufficiali di Arpa Lombardia e Polizia locale stavano effettuando un sopralluogo per verificare la presenza di rifiuti illeciti. L’operazione – riferisce la stessa Arpa – era scattata infatti dopo che grazie alle immagini satellitari utilizzate dalla Procura di Pavia era stata individuata nell’area la presenza di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati. Durante i controlli sui rifiuti, insospettiti dall’abbaiare di numerosi cani proveniente dal capannone, i tecnici hanno esteso le verifiche anche all’interno, rinvenendo una sorta di allevamento lager in cui cani, gatti e altri animali erano costretti a vivere nella più totale incuria e in pessime condizioni igieniche. E’ stato quindi richiesto l’immediato intervento dei veterinari ATS per gli accertamenti di competenza, a seguito dei quali è stato contestato al proprietario il reato di maltrattamento animale, oltre a quello di abbandono di rifiuti. È stato quindi effettuato il sequestro dell’intera area e gli animali sono stati spostati in un rifugio autorizzato.