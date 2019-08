Rapina in farmacia, arrestato l’autore [Video]

La Polizia di Stato ha arrestato un 58enne per la rapina commessa ieri poco dopo le ore 10 alla farmacia di via Casati in zona Porta Venezia a Milano.

Gli agenti della sezione Falchi della Squadra Mobile milanese sono intervenuti subito dopo la rapina nel corso della quale il malvivente, dopo aver chiesto alla farmacista di acquistare un collirio, ha estratto dallo zaino una pistola a salve e, minacciando la dipendente, si era fatto versare il contenuto della cassa nello zaino. I poliziotti lo hanno bloccato in Via Morgagni.

I poliziotti della Squadra Mobile stanno valutando la sua posizione in riferimento a sei rapine, di cui una tentata, commesse nella prima settimana di agosto nell’area nord est di Milano.