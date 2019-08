Nubifragio ieri sera a Brescia e provincia. In città ci sono stati allagamenti. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. Violenti temporali anche in Valcamonica, dove ha piovuto per tutta la notte. La più colpita è stata la zona tra Ono e Cerveno: la strada che collega i due paesi è stata chiusa. Il torrente Ble, gonfio di pioggia, ha fatto crollare e trascinato a valle un ponte di 12 metri.