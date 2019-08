Ragazzi travolti ad Azzano, è morto anche il 18enne

E morto anche Matteo Ferrari il giovane 18 enne travolto nella notte tra sabato e domenica, mentre era in scooter con l’amico Luca Carissimi 21 anni, dall’auto guidata da un 33enne di Curno (Bg). L’automobilista, Matteo Scapin risultato positivo all’alcol test, è ora in cella per omicidio volontario. Tutto è partito da una lite scoppiata in una discoteca di Orio al Serio (Bg), sembra scaturita dagli apprezzamenti da parte di Carissimi alla ragazza del tretatreenne. La lite si sarebbe poi conclusa tragicamente sulle strade di Azzano San Paolo (Bg). Sembrerebbe che dalle immagini di alcune telecamere si veda la Mini Cooper del 33enne affiancare la Vespa su cui viaggiavano i giovani.