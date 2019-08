Jovanotti sarà in concerto a Linate il 21 settembre. L’annuncio ufficiale sarà dato oggi, ma già da alcuni giorni, sulla pagina facebook del Jovanotti Tour è stata confermata a Milano l’ultima data del Jova Beach Party. Il cantante si esibirà sulla spianata tra le piste dell’aeroporto di Linate, chiuso fino a ottobre per restauri. Per tre mesi, tutti i voli sono trasferiti a Malpensa e l’ampia area delle piste di Linate resta libera