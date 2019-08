Più verde, vivibile e decorosa. Così sarà Piazza Sant’Agostino al termine dell’intervento di riqualificazione in partenza oggi, dopo la risoluzione, a favore del Comune di Milano, dei contenziosi con aziende che avevano partecipato, senza vincere, al bando per l’affidamento dei lavori. “Parte un intervento molto atteso dal quartiere che trasformerà un’area caotica di parcheggio in uno spazio prevalentemente pedonale dotato di 80 nuovi alberi” dichiarano gli assessori all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e alla Mobilità Marco Granelli.Le prime attività sono già iniziate con lo spostamento della stazione di Bike Sharing da via Numa Pompilio a via Cesare da Sesto e la posa della telecamera tra via Ausonio e via Cesare da Sesto per la creazione di una zona a traffico limitato, con transito garantito ai residenti e in alcune fasce orarie ai commercianti. Da oggi inizia la cantierizzazione della piazza con il relativo spostamento provvisorio del mercato in viale Papiniano (fino all’incrocio con via degli Olivetani), in via Numa Pompilio (fino all’incrocio con via Servio Tullio) e in via Bragadino (in questa via, solo nella giornata di sabato).Successivamente inizie ranno gli scavi per lo spostamento dell’acquedotto e il rifacimento della piazza: verranno realizzati 5.000 metri quadrati di nuova pavimentazione in asfalto levigato e piantumati ottanta alberi (ginko e aceri), oltre ad arbusti alimentati da un nuovo impianto di irrigazione. Saranno posate anche nuove sedute e garantita la coesistenza tra spazi urbani e il mercato. Al termine dei lavori, che dureranno circa un anno e 4 mesi per un importo di circa 1,5 milioni di euro, il mercato tornerà completamente nella piazza il martedì con circa 55 banchi; il sabato invece 55 banchi si insedieranno nella piazza ed altri 25 si collocheranno lungo l’asse viario di viale Papiniano.

“Grazie al lavoro congiunto di tecnici e operatori del mercato siamo giunti a una visione condivisa dell’area capace di valorizzare l’aspetto urbanistico della piazza che sarà sicuramente più vivibile e fruibile, da cittadini e residenti, e nel contempo abbiamo preservato la fruizione commerciale di uno dei mercati più frequentati e apprezzati dalle città”, commenta l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani.