Andrea Mascaretti ufficializza il suo passaggio a Fratelli d’Italia. Consigliere comunale, già assessore con la giunta Moratti, Mascaretti a maggio era subentrato nel gruppo di Forza Italia in Comune a Pietro Tatarella, dimessosi dopo l’arrestato per corruzione. Stamane, in una conferenza stampa a Palazzo Marino con la leader di FdI Giorgia Meloni, ha spiegato: “Avevo voglia di una nuova sfida. Forza Italia in questo momento mi sembra molto impegnata a guardare al suo interno. Il mio impegno sarà soprattutto in campo sociale, vogliamo pensare a tutti i milanesi anche quelli che vivono nelle periferie e che purtroppo vengono trascurati, siamo a disposizione della città”. In Consiglio comunale passerà ora, secondo la normativa e il regolamento, nel Gruppo Misto non avendo FdI altri rappresentanti, e da lì porterà avanti le istanze del partito di Giorgia Meloni. Di fatto, ha detto la leader del partito, questo passaggio segna il nuovo ‘”ingresso di FdI a Palazzo Marino, nelle ultime amministrative si era creato questo ‘vulnus’ per cui, per pochissimi voti, Fdi, non aveva rappresentanti in Consiglio comunale”. (MiaNews)