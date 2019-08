“Il maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Lombardia ha provocato rallentamenti e interruzioni alla circolazione ferroviaria.” Lo comunica una nota delle Ferrovie dello Stato. “In particolare sulla tratta Milano-Brescia, linea convenzionale, la circolazione ferroviaria è attualmente interrotta fra Treviglio e Romano per danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Sulla Cremona-Treviglio la circolazione è sospesa fra Treviglio e Casaletto Vaprio per danni alla linea di alimentazione elettrica dei treni. Sulla Milano-Chiasso la circolazione è stata interrotta dalle 14.30 alle 15.15 fra Bivio Rosales e Albate Camerlata per allagamento della sede ferroviaria e 2 InterCity e 16 regionali hanno registrato ritardi entro gli 80 minuti, 4 regionali sono stati cancellati e 5 sono stati limitati nel loro percorso. Infine sulla Milano-Treviglio-Bergamo la circolazione è stata interrotta dalle 14.40 alle 16 fra Treviglio e Bergamo per rami sulla sede ferroviaria con conseguenti ritardi fino a 100 minuti per 10 regionali e 2 regionali sono stati cancellati. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.”